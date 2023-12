Goretzka will mehr Teamgeist in der Nationalmannschaft

Leon Goretzka spricht gern Klartext. Die Krise der Nationalmannschaft kann vor der EM nur beendet werden, wenn der Fokus nicht mehr auf individuellen Qualitäten der Spieler liegt, meint der Münchner.

Leon Goretzka erwartet von Bundestrainer Julian Nagelsmann im EM-Countdown vor allem Maßnahmen für besseren Teamgeist und kollektive Geschlossenheit in der Fußball-Nationalmannschaft. Allein mit der spielerischen Qualität einzelner Akteure könne die DFB-Elf nicht aus der Krise kommen, meinte der Profi des FC Bayern München am Samstagabend als Gast im ZDF-„Sportstudio“.

„Ich finde, dass es darum geht, wieder als Einheit auf dem Platz zu stehen. Ich glaube, dass das ein Ansatz ist, der uns in die Erfolgsspur zurückbringen kann“, sagte Goretzka. Man müsse sich von dem Gedanken verabschieden, „dass wir jeden Gegner in Grund und Boden spielen und uns auf unsere spielerischen Qualitäten, individuelle Qualitäten verlassen“, betonte der 28-Jährige.

Nagelsmann hatte nach der Gruppenauslosung für die Heim-EM am 2. Dezember in Hamburg einschneidende Maßnahmen für den Turniervorlauf angekündigt, aber noch keine Details verraten. Der Bundestrainer reagierte damit auf die enttäuschenden Auftritte beim 2:3 gegen die Türkei und dem 0:2 in Österreich im November. Durch die Test-Niederlagen war die im Oktober mit dem 3:1 gegen die USA und dem 2:2 gegen Mexiko in Amerika erzeugte Aufbruchstimmung unter dem 36-Jährigen als Nachfolger von Hansi Flick schnell verpufft.

„Entscheidend wird sein, dass wir spätestens im Sommer alle wissen, was zu tun ist, und natürlich ist es extrem wichtig, dass eine Hierarchie entsteht in einer Mannschaft“, forderte Goretzka. Der Mittelfeldspieler war unter seinem ehemaligen Club-Coach Nagelsmann im DFB-Team nach Einsätzen als Ersatzspieler gegen Österreich in die Startelf zurückgekehrt.

Jeder Einzelne müsse seinen Teil dazu beitragen, die Krise der Nationalmannschaft zu beenden. Er sei dazu bereit, meinte Goretzka, für seine Kollegen könne er die Frage aber nicht beantworten. Zuletzt habe man einfach mit „extrem vielen Niederschlägen zu kämpfen“ gehabt.

Gastgeber Deutschland spielt bei der EM-Endrunde am 14. Juni zum Auftakt in München gegen Schottland. Weitere Gegner in der Gruppe A sind am 19. Juni Ungarn in Stuttgart und am 23. Juni die Schweiz in Frankfurt. In der Vorbereitung sind für den März Testspiele in Frankreich und gegen die Niederlande geplant.

© dpa-infocom, dpa:231210-99-243698/2