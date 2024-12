Google-Suche in Bayern von Fußball bis Trump

Google zu den Suchtrends des Jahres - Die Fußball-Europameisterschaft interessierte die Menschen in Bayern besonders, wie der Suchmaschinenbetreiber Google bekanntgab. - Foto: Oliver Berg/dpa

Was hat die Menschen in Bayern in diesem Jahr bewegt? Google weiß die Antwort.

Sport und große Politik - das waren die Themen, die die Menschen in Bayern in diesem Jahr offenbar besonders beschäftigt haben. Diesen Schluss lässt eine Auswertung der Internetsuche bei Google zu. Der Begriff „Fußball-EM“ verzeichnete demnach 2024 den höchsten Anstieg bei den Google-Suchanfragen, gefolgt von „US-Wahl“ und „Handball-EM“. Unter den ersten zehn allgemeinen Suchbegriffen finden sich zudem Schlagworte wie „Olympia heute“ und „Überschwemmungen in Süddeutschland“.

Bei den Persönlichkeiten gab es den höchsten Anstieg bei Stefan Raab, gefolgt von US-Vizepräsidentin Kamala Harris und dem gewählten US-Präsidenten Donald Trump. Auch Popstar Adele und die Fußballer Jamal Musiala und Toni Kroos sind unter den Top Ten.

Bei den Abschieden rangiert in Bayern Fußballlegende Franz Beckenbauer, der am 7. Januar starb, auf Platz eins. Auf weiteren Plätzen finden sich prominente Tote wie der russische Regimekritiker Alexej Nawalny, der frühere One-Direction-Sänger Liam Payne, Schauspieler Fritz Wepper oder die Kabarettistin Lizzy Aumeier.

Der Freistaat liegt damit ungefähr im Bundestrend. Den höchsten Anstieg bei Persönlichkeiten gab es auch hier bei Raab. Auf Platz drei landet bundesweit gesehen allerdings der amtierende US-Präsident Joe Biden und verweist Trump auf den vierten Platz.

© dpa-infocom, dpa:241210-930-313079/1