Goller reist vorzeitig aus „Club„-Trainingslager ab

Ein Flügelspieler bricht sich im Trainingslager des 1. FC Nürnberg das Schlüsselbein. Trainer Klose muss auf ihn in den kommenden Wochen verzichten.

Flügelspieler Benjamin Goller von Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg muss operiert werden. Der 25-Jährige erlitt nach Vereinsangaben einen Schlüsselbeinbruch und verließ deshalb vorzeitig das Trainingslager am Walchsee in Österreich. Goller wird Trainer Miroslav Klose in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der Profi wird in Nürnberg operiert.

