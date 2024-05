Goldenes Auto rast vor Polizeikontrolle davon und entkommt

Ein goldenes Auto ist mit teils gefährlichen Manövern in Ingolstadt vor der Polizei davongerast und vorerst entkommen. Eine Zivilstreife habe das Auto wegen einer Meldung über Lärmbelästigung am Freitagabend kontrollieren wollen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Fahrer folgte der Streife zunächst, fuhr dann aber in entgegengesetzter Richtung davon. Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt fuhr das Auto unter anderem über eine rote Ampel, überholte riskant und verursachte beinahe einen Zusammenstoß mit einem anderen Wagen.

Eine Fahndung mit insgesamt drei Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber blieb zunächst erfolglos. Gegen den flüchtigen Fahrer wird unter anderem wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

