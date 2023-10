Goldene Hennen für Howard Carpendale und Ute Freudenberg

Verleihung Medienpreis «Goldene Henne» 2023 - Sänger Howard Carpendale singt auf der Bühne bei der Verleihung des Medienpreises «Goldene Henne». - Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Udo Lindenberg, Apache 207, Howard Carpendale und Ute Freudenberg zählen zu den Gewinnern der Goldenen Henne. Der Medienpreis ist am Freitagabend in Leipzig zum 29. Mal vergeben worden. In einer Live-Show wurden in zehn Kategorien Stars aus Musik, Film, Comedy und Sport sowie Alltagshelden ausgezeichnet. Moderator Florian Silbereisen führte durch die Preisverleihung, die im MDR-Fernsehen übertragen wurde. Der MDR vergibt die Goldene Henne gemeinsam mit der Zeitschrift «Super Illu».

Mit Howard Carpendale und der schon in der DDR gefeierten Sängerin Ute Freudenberg («Jugendliebe») wurden nach Veranstalterangaben zwei Musik-Legenden mit Ehrenpreisen geehrt. Bei der Publikumswahl in der Kategorie Musik setzten sich Udo Lindenberg und Apache 207 durch. Ihre gemeinsame Single «Komet» ist der Nummer-eins-Hit, der sich in Deutschland am längsten ganz oben hielt.

Weitere Publikumspreise gingen an die Komikerin Martina Hill, die Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, Schauspielerin Simone Thomalla sowie als Aufsteigerin des Jahres an die Biathletin Selina Grotian.

In der Kategorie Helden des Alltags erhielt die Freiwilligen-Agentur Halle einen weiteren Ehrenpreis. In der Kategorie Charity ging der Ehrenpreis an das Kinderhospiz Magdeburg. Zudem wurde der Rhinoforest e.V. ausgezeichnet.

Die Goldene Henne wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um ostdeutsche Künstlerinnen und Künstler zu würdigen. Inzwischen sehen die Veranstalter sie als gesamtdeutschen Publikumspreis an. Der Name erinnert an die DDR-Entertainerin Helga «Henne» Hahnemann (1937-1991).

