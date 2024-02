Goeßling: Bald Millionentransfers im Frauenfußball

Sie gewann Olympia-Gold mit der Nationalelf und die Champions League mit dem VfL Wolfsburg: Als Spielerberaterin rechnet Lena Goeßling bald mit noch viel größeren Transfers als dem von Lena Oberdorf.

Die frühere Nationalspielerin Lena Goeßling rechnet bald auch mit Millionentransfers im Frauenfußball. „Vielleicht noch nicht in diesem Jahr, aber mittelfristig auf jeden Fall“, sagte die Olympiasiegerin von 2016 der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ (Donnerstag). Die 37 Jahre alte Goeßling bestritt 106 Länderspiele für Deutschland, spielte zehn Jahre lang für den VfL Wolfsburg und arbeitet mittlerweile als Spielerberaterin.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass die deutsche Nationalspielerin Lena Oberdorf im Sommer dank einer Ausstiegsklausel für eine sechsstellige Summe vom VfL Wolfsburg zum großen Rivalen FC Bayern München wechseln wird. Zeitgleich arbeitet der US-Club Bay FC aus San Francisco laut spanischen Medienberichten an einem Ablöserekord im Frauenfußball, weil er die sambische Nationalspielerin Racheal Kundananji für mehr als 700.000 Euro vom spanischen Club Madrid CFF verpflichten will.

Gerade die amerikanische Liga NWSL sorge dank eines neuen Fernsehvertrags „für weitere Dynamik“ auf dem Transfermarkt, sagte Goeßling. „Deutschland muss aufpassen, da den Anschluss nicht zu verlieren.“

