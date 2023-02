Glücklicher Mané nach Comeback: «Habe den Fußball vermisst»

Sadio Mané - Sadio Mané. - Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Sadio Mané strahlte. Der Stürmerstar aus dem Senegal war einfach nur «sehr glücklich» nach seinen ersten Comeback-Minuten für den FC Bayern beim 3:0 der Münchner im Bundesliga-Topspiel gegen Union Berlin. Afrikas Fußballer des Jahres drückte seine Gefühle in der Interview-Zone der Allianz Arena sogar auf Deutsch aus. «Ich habe den Fußball vermisst. Jetzt geht es mir wieder besser», sagte der 30 Jahre alte Angreifer. Die Leidenszeit im Krankenstand und in der Reha ist vorbei.

In der 65. Minute war es am Sonntagabend in der Allianz Arena so weit gewesen: Mané kam für den bis dahin herausragend spielenden Torschützen Kingsley Coman aufs Spielfeld. Mehr als drei Monate hatte er nach einer Sehnenverletzung am Wadenbeinköpfchen mit anschließender Operation pausieren müssen. Auch die Weltmeisterschaft in Katar verpasste Mané.

«Das Gefühl war einfach nur fantastisch», sagte er nach seinem ersten Einsatz 2023. Ein Tor war ihm auf Anhieb nicht vergönnt. Aber ein paar gute Offensivaktionen hatte der Sommer-Zugang vom FC Liverpool gleich wieder. «Er ist sehr gut reingekommen, er hat Frische reingebracht. Er ist sehr wichtig», sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic über den Rückkehrer.

Mit Mané verfügen die Bayern und Trainer Julian Nagelsmann in der nun beginnenden entscheidenden Saisonphase über eine wertvolle Offensivoption mehr. Schritt für Schritt wolle er sich dafür nun in Form bringen, sagte Mané. Schon am kommenden Wochenende im Spiel beim VfB Stuttgart hofft er auf ein paar Minuten mehr Einsatzzeit. Und danach kommt schon Paris Saint-Germain zum großen Champions-League-Rückspiel nach München. Auf diesen Abend freut sich auch Mané besonders.

© dpa-infocom, dpa:230227-99-754144/2