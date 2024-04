Paraglider - Ein Paraglider fliegt bei teilweise blauem Himmel an einem Berg vorbei. - Foto: Nicolas Armer/dpa

Ein Gleitschirmflieger ist im unterfränkischen Großheubach (Landkreis Miltenberg) abgestürzt und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Der Flugsportler wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Warum der Mann am Samstag abstürzte, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

