Gleitschirmflieger stürzt in Baum

Gleitschirm hinter herbstlichen Bäumen - Ein Gleitschirmflieger verfing sich in Oberbayern in einem Baum. (Symbolbild) - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein Gleitschirmflug vom Wank bei Garmisch-Partenkirchen endet für einen 33-Jährigen in einem Baum. So kam es nach Angaben der Polizei zum Absturz.

Ein Mann ist beim Gleitschirmfliegen nahe Garmisch-Partenkirchen in einen Baum gestürzt und von der Bergwacht heruntergebracht worden. Der 33-Jährige sei am Sonntagnachmittag vom Berg Wank in Richtung Tal geflogen und wegen abfallender Thermik immer weiter abgesunken, teilte die Polizei mit. Er landete demnach rund 200 Meter unterhalb des Startplatzes in einer Baumkrone und verfing sich darin. Der Schirm wurde den Angaben zufolge unbrauchbar. Der 33-Jährige sei unverletzt geblieben.

