Ein Gleitschirmflieger ist nach seinem Start wenige Kilometer von Schloss Neuschwanstein entfernt gegen einen Baum geprallt. Der Mann habe seinen Flug an einer Alm in Halblech (Landkreis Ostallgäu) begonnen, sei aber nach etwa 200 Metern gegen den Baum geflogen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Rettungskräfte der Bergwacht hätten den Mann am Dienstag geborgen. Ein Hubschrauber brachte ihn demnach mit einer Wirbelsäulenverletzung ins Krankenhaus.

