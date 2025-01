Gleise München-Mühldorf in Sommerferien wochenlang gesperrt

Bahn - Bahnreisende auf der Strecke zwischen München und Mühldorf am Inn müssen in den Sommerferien auf Busse umsteigen. (Illustration) - Foto: Arne Dedert/dpa

Bahnreisende zwischen München und Mühldorf am Inn müssen in den Sommerferien wochenlang auf Busse umsteigen. Die Bahn plant umfassende Bauarbeiten - und will Sicherheit und Effizienz verbessern.

Mitten in den bayerischen Sommerferien müssen sich Fahrgäste auf eine wochenlange Sperrung der Bahnstrecke Mühldorf – München einrichten. Wegen einer umfassenden Modernisierung der Stellwerke sollen vom 12. August bis 15. September - also fünf Wochen lang - dort keine Züge fahren, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte.

Einschränkungen im Zugverkehr das ganze Jahr über

Die Bauarbeiten bringen weitere sporadische Streckensperrungen und Einschränkungen, die den Zugverkehr der Südostbayernbahn (SOB) fast das ganze Jahr über betreffen: Mitte Januar bis Ende Juni sowie Mitte September bis Mitte Dezember wird an einigen Wochenenden und Abenden der Zugverkehr auf verschiedenen Abschnitten eingestellt.

Die Südostbayernbahn richte für ausfallende Züge einen Ersatzverkehr mit Bussen ein, hieß es weiter. Die Fahrpläne sollen vor Beginn der jeweiligen Einschränkungen veröffentlicht werden.

Mehr Sicherheit und Effizienz

Ziel der Maßnahmen ist es, die mechanischen Stellwerke in Hörlkofen, Thann-Matzbach, Schwindegg und Weidenbach bis 2027 durch moderne Elektronische Stellwerke zu ersetzen. Damit gehen die letzten vier mechanischen Stellwerke im Streckenabschnitt Markt Schwaben–Ampfing vom Netz, wie die Bahn erläuterte. Stellwerke in Markt Schwaben, Dorfen und Ampfing werden angepasst.

Im Zuge der Modernisierung werden unter anderem neue Kabelkanäle gebaut, Kabel verlegt und Anpassungen an Signalen vorgenommen. Mehr als 80 neue Licht- und Formsignale sollen die Sicherheit auf der Strecke erhöhen.

Die Maßnahmen bereiten die Strecke auch für den digitalen Bahnbetrieb der Zukunft vor. Etwa werden die technischen Voraussetzungen für das Europäische Zugbeeinflussungssystem ETCS geschaffen. Das System kann die Sicherheit und Effizienz im Zugverkehr deutlich erhöhen.

