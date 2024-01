Glatteisunfälle in Oberfranken: Polizei rät zu Vorsicht

In Oberfranken hat es am Freitagabend erneut Glätteunfälle gegeben. Das teilte die Polizei auf der Plattform X, ehemals Twitter, mit. „Bitte passt eure Fahrweise den Witterungsverhältnissen an und fahrt vorsichtig!“, hieß es weiter. Bei einem Glätteunfall auf der Autobahn 70 in Oberfranken waren am Freitagmorgen zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein 21 Jahre alter Autofahrer hatte nach Polizeiangaben bei Wonsees (Landkreis Kulmbach) die Kontrolle und über sein Fahrzeug verloren und war von der Fahrbahn abgekommen.

