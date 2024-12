Glatteis auf Bayerns Straßen erwartet – Frostige Temperaturen an Heiligabend

Eine dünne Schicht aus Schnee und Eis liegt am frühen Morgen auf parkenden Autos in München. − Foto: Sven Hoppe/dpa

Autofahrer müssen sich auf winterliche Verhältnisse auf den Straßen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis.









Auf Bayerns Straßen herrscht aktuell Glättegefahr. Darauf hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) hingewiesen. Laut einem DWD-Meteorologen könne es ab einer Höhe von 400 Metern glatt werden, in den Alpen schneit es am Morgen. Bis Dienstagabend könne dort bis zu 40 Zentimeter Neuschnee fallen.





Winterliche Straßenverhältnisse ab 800 Metern





Im Bayerischen Wald sei mit bis zu zehn Zentimetern zu rechnen, hieß es weiter. Wegen Schneeverwehungen sollen sich Autofahrer laut dem Wetterexperten ab 800 Metern auf winterliche Straßenverhältnisse einstellen. In niederen Lagen soll es den Angaben zufolge regnen. Die Temperaturen am Tag erreichen Höchstwerte von bis zu fünf Grad am Untermain. In Berglagen über 800 Meter sollen die Temperaturen nicht über null Grad steigen.



Durch überfrierende Nässe kann es glatt werden





In der Nacht zu Heiligabend kann es dann durch überfrierende Nässe wieder glatt werden, erklärte der Meteorologe. Am Morgen gibt es noch vereinzelte Schneefälle, die im Laufe des Tages abnehmen. Zum Abend werden dann wieder frostige Temperaturen erwartet.

− dpa