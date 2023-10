Glatte Fahrbahn - Unfälle mit zahlreichen Verletzten auf A3

Gesperrte Straße - Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift «Gesperrt». - Foto: David Young/dpa/Symbolbild

Bei einer Unfallserie auf der Autobahn 3 nahe Regensburg sind zwölf Menschen verletzt worden. Insgesamt 26 Fahrzeuge seien von den Unfällen am Montagmorgen betroffen gewesen, teilte die Verkehrspolizei Regensburg mit. Zehn Insassen seien leicht verletzt worden. Ein 21 und ein 61 Jahre alter Fahrer erlitten demnach schwere Verletzungen. Mehrere Verletzte wurden nach Polizeiangaben in Krankenhäuser eingeliefert. Unfallursache war den Angaben zufolge gefrierender Nebel.

Ärztlich untersucht worden seien insgesamt 22 Unfallbeteiligte, hieß es. Zunächst waren die Ermittler von 19 leicht und einer mittelschwer verletzten Person ausgegangen. Die zunächst in beide Richtungen gesperrte Autobahn 3 wurde inzwischen wieder freigegeben, teilte die Verkehrspolizei am Mittag mit.

Zunächst war am frühen Morgen ein 20-jähriger Autofahrer auf einer Brücke nahe der Anschlussstelle Sinzing auf glatter Fahrbahn ins Schleudern geraten, gegen die Mittelplanke geprallt und auf dem rechten Seitenstreifen zum Stehen gekommen. In der Folge sahen mehrere Fahrer die Unfallstelle zu spät oder gerieten beim Bremsen ins Schleudern. Rund um Regensburg war es am Morgen wegen der Unfallserie zu Verkehrsbehinderungen gekommen.

© dpa-infocom, dpa:231016-99-579636/3