Glassplitter: Metzgerei Nießlbeck aus Berg ruft feine Fleischwurst im Glas zurück

Die Metzgerei Nießlbeck aus Berg (Kreis Neumarkt/Oberpfalz) ruft eine Charge ihrer „Schinkenwurst fein“ im Glas zurück. „Es ist nicht auszuschließen, dass sich Glassplitter im Produkt befinden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Betriebs.









Betroffen ist die Charge PLU: 881, 180 Gramm im Glas mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28.12.2025. Im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes informiert die Metzgerei deshalb alle Kunden.



Zur Sicherheit soll die Ware nicht gegessen werden. „Selbstverständlich kann die Ware – auch ohne Kassenzettel – gegen volle Erstattung des Kaufpreises in jeder Verkaufsstelle der Metzgerei Nießlbeck zurückgegeben werden.“ Produkte mit einem anderen Haltbarkeitsdatum seien nicht betroffen. Da der Großteil der herstellten Charge noch nicht in den Verkauf gekommen ist, handele es sich nur um wenige betroffene Gläser.



„Sicherheit der Kunden steht an erster Stelle“





„Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die unseren Kunden durch diese Vorsichtsmaßnahme entstehen, aber die Sicherheit der Kunden steht für die Metzgerei Nießlbeck an erster Stelle“, teilt das Berger Unternehmen mit.



Bei Rückfragen können Kunden die Metzgerei kontaktieren: entweder per Mail an info@niesslbeck.de oder von 8 bis 17 Uhr auch unter der Telefonnummer (0 91 89) 44 15 -0.