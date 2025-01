Glätte sorgt für Unfälle und gestrichene Flüge in Bayern

Regen nach Schnee in Bayern - Der DWD warnte für Sonntag vor Glätte in Bayern. - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach dem Schnee kommt Regen: Die Glätte macht sich auf den Straßen und im Flugverkehr bemerkbar. Das große Chaos bleibt aber aus. Was bringt der Feiertag?

Gestrichene Flüge, Unfälle mit Blechschäden und rutschiger Schneematsch - der Wetterumschwung mit gefrierenden Regen und Glatteis wirkt sich in Bayern auf Straßen und im Flugverkehr aus. Zu größeren Vorfällen kam es zunächst aber nicht. Im Bahnverkehr blieben Einschränkungen hingegen weitgehend aus.

Glatteisgefahr bestand am Sonntag laut dem Deutschen Wetterdienst zunächst vor allem in den südöstlichen Regionen des Freistaats, im Tagesverlauf verschoben sich die Warnungen nach Nordosten. Zeitweise wurden für mehrere Regierungsbezirke amtliche Unwetterwarnungen herausgegeben. Nach Angaben eines DWD-Meteorologen ist weiterhin „Vorsicht geboten“. Der Wetterdienst empfahl deshalb, Aufenthalte im Freien und insbesondere Autofahrten zu vermeiden.

Flugausfälle in München - Lage normalisiert sich am Vormittag

Schnee und Glätte sorgte am Airport München für Verspätungen und annullierte Flüge. Am Vormittag habe sich die Lage aber normalisiert, sagte ein Flughafensprecher. Einzelne Flüge wurden gestrichen - nach Angaben des Sprechers hatten die Airlines das zum größten Teil bereits am Vortag vorsorglich entschieden.

Ansonsten sei es zum Glück nicht so schlimm gekommen, wie befürchtet, sagte der Sprecher. Zum Teil habe es Verspätungen gegeben, weil Maschinen enteist werden mussten. Wegen verminderter Sicht aufgrund des Schneefalls wurden auch die Abstände zwischen den Abflügen und Landungen zunächst vergrößert.

Glätteunfälle gehen glimpflich aus

Größere Unfälle blieben auf Bayerns Straßen am Sonntag zunächst aus. Vereinzelt habe es Unfälle mit Blechschäden gegeben, teilten die Polizeipräsidien in Bayern auf Nachfrage mit. Nur in wenigen Fällen gab es demnach Leichtverletzte. Eine genaue Zahl lag zunächst nicht vor.

Bei Aiglsbach im niederbayerischen Landkreis Kelheim kam etwa ein mit Orangen beladener Lastwagen auf vereister Straße in einer Kurve von der Straße ab. Laut Polizei musste der Laster mit einem Kran geborgen werden und die Bundesstraße 300 blieb für mehrere Stunden gesperrt.

„Menschen scheinen vernünftig zu fahren“

Insgesamt zählte das Polizeipräsidium in Niederbayern nach Angaben eines Sprechers seit 7.00 Uhr etwa über 20 witterungsbedingte Unfälle. In Oberbayern Nord waren es etwa fünf, in Oberbayern Süd über zehn. Das Präsidium in der Oberpfalz vermeldete zunächst vier Glätteunfälle, in Oberfranken waren es etwa zehn und in Mittelfranken seit den frühen Morgenstunden etwa 20.

In Unterfranken gab es nach Aussage eines Polizeisprechers „den ein oder anderen Rutschunfall. Die Menschen scheinen vernünftig zu fahren.“. In Schwaben Nord blieb die Zahl mit 30 witterungsbedingten Unfällen seit Samstagabend „überschaubar“, wie ein Sprecher erklärte. Auch im Einsatzgebiet Schwaben Süd/West sei die Zahl gering geblieben.

Einschränkungen im Bahnverkehr bleiben aus

Auf den Gleisen blieben witterungsbedingte Störungen ebenfalls weitgehend aus. „Der Bahnverkehr in Bayern rollt“, sagte eine Bahnsprecherin. Es gebe keine großen Einschränkungen, nur vereinzelt sei es zu örtlich begrenzten Vorfällen gekommen.

Am Montag soll es dem DWD zufolge wieder wärmer werden, allerdings mit deutlichen Temperaturunterschieden: Während in Teilen Niederbayerns nur 3 Grad erwartet werden, soll es in Mainfranken bis zu 13 Grad warm werden. Im Südosten wechseln sich am Dreikönigstag Sonne und Wolken ab. In Franken wird es bewölkt und zeitweise regnerisch.

© dpa-infocom, dpa:250105-930-335077/2