Zu mehreren Glätte-Unfällen ist es am Mittwochmorgen in weiten Teilen Bayern gekommen. − Symbolbild: David Inderlied/dpa

Wer am Mittwoch im Auto unterwegs ist, sollte in einigen Teilen Deutschlands besonders vorsichtig fahren. Meteorologen zufolge kann es dort rutschig werden. Zu mehren Unfällen in ganz Bayern ist es am Mittwochmorgen gekommen.