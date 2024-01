Glätte: Präsenzunterricht fällt in Teilen Unterfrankens aus

Aufgrund glatter Straßen bei zum Teil gefrierendem Regen fällt auch am Donnerstag in Teilen Bayerns der Präsenzunterricht aus. Wie aus einer Übersicht des Kultusministeriums hervorgeht, ist vor allem Unterfranken betroffen. Demnach fällt der Präsenzunterricht in den Landkreisen Miltenberg, Main-Spessart, Rhön-Grabfeld sowie in Stadt und Landkreis Schweinfurt aus.

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Donnerstagmorgen für den nördlichen Teil Unterfrankens vor markanter Glätte und Frost.

© dpa-infocom, dpa:240118-99-656222/2