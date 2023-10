Glätte-Chaos auf der A3 bei Regensburg: Zwei Schwerverletzte – Sommerreifen ein Problem

Zwölf Menschen wurden bei sechs Unfällen am Montagmorgen auf der A3 bei Regensburg verletzt. − Foto: vifogra/Haubner

26 beteiligte Fahrzeuge, zwölf Verletzte, knapp 200.000 Euro Schaden und stundenlanges Verkehrschaos rund um Regensburg: Das ist die Bilanz von insgesamt sechs Unfällen, die gefrierender Nebel am Montagmorgen auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg verursacht hat.









Der Reihe nach: Das erste Mal gekracht hat es gegen 5.30 Uhr auf der Autobahnbrücke Sinzing. Ein Opel Corsa war auf eisglatter Fahrbahn ins Schleudern geraten, in die Mittelschutzplanke geprallt und nach rechts auf den Seitenstreifen gerutscht. Der 20-jährige Fahrer blieb unverletzt. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf rund 3.000 Euro.



Direkt im Anschluss der nächste Unfall: Der 57-jähriger Fahrer eines VW Transporters prallte im langsamer werdenden Verkehr in einen anderen Kleintransporter. Der VW rutschte nach rechts, kollidierte mit einem Lastwagen-Gespann, wurde zurück gegen den Transporter gedrückt und schob diesen in die Mittelschutzplanke der A3. Verletzt wurde niemand. Der Schaden: rund 17.000 Euro.





Am dritten Unfall waren insgesamt neun Fahrzeuge beteiligt. Beim Versuch abzubremsen kam die 30-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta ins Schleudern – und prallte erst gegen einen BMW, dann gegen einen Seat und schließlich gegen einen Fiat. Fünf weitere Fahrzeuge kamen an dieser Unfallstelle nicht rechtzeitig zum Stehen. Vier Personen wurden leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 40.000 Euro.



Der vierte Unfall: Gegen 6:45 Uhr übersah der 61-jährige Fahrer eines Kleintransporters das Stauende und prallte in das Heck eines Ford Transit. Der wiederum wurde auf einen Mercedes geschoben. Alle drei Insassen der beiden Kleintransporter wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von gut 90.000 Euro. Der Unfallverursacher war auf Sommerreifen unterwegs. Die Verkehrspolizei wies in ihrem Pressebericht darauf hin, dass bei winterlichen Witterungsverhältnissen Winterreifenpflicht gilt.





Die Rettungskräfte waren da längst mit einem Großaufgebot zu den Unfällen ausgerückt. 22 Personen mussten ärztlich untersucht werden. Von den sieben Leichtverletzten kamen vier in Krankenhäuser. Die A3 wurde in Richtung Nürnberg zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und der Anschlussstelle Sinzing gesperrt. Auch auf der Gegenfahrbahn musste die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Nittendorf und dem Autobahnkreuz für den Rettungseinsatz zwischenzeitlich gesperrt werden. Der Verkehr wurde großräumig umgeleitet. Regensburg versank im Stau.









Gegen 8 Uhr staute es sich auf der A3 schon bis Neutraubling zurück. Dort prallte ein 21-jähriger Fahranfänger mit seinem Kleintransporter in das Auto eines 61-Jährigen. Beide wurden schweren Verletzungen in Regensburger Krankenhäuser eingeliefert.



Wenige Minuten später prallte eine 43-Jährige in das Stauende. Der Renault einer 28-Jährigen wurde gegen das Auto eines 71-Jährigen geschoben. Drei Personen wurden leicht verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf knapp 30.000.

