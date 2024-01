Bei einem Glätte-Unfall sind zwei Frauen aus dem Landkreis Eichstätt schwer verletzt worden. Eine 36-Jährige und eine 57 Jahre alte Frau stießen am Mittwochnachmittag mit ihren Fahrzeugen frontal zusammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine der beiden habe wegen Glatteises die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren; dieses sei ins Schleudern und in den Gegenverkehr geraten. Die Frauen kamen ins Krankenhaus. An den Autos entstand Totalschaden.

© dpa-infocom, dpa:240118-99-654977/2