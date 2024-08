Gillamoos-TV – aus Tradition gut: Die zweite Folge 2024

Los geht‘s: In der zweiten Folge Gillamoos-TV geht es um das Thema Tracht. − Foto: Pieknik

In der zweiten Folge Gillamoos-TV geht es um das Thema Tracht. Experte Erich Tahedl sitzt dazu auf der Gillamoos-Couch und in einem Video-Beitrag zeigen wir, wie eine Lederhose entsteht. Dazu gibt es natürlich den Gillamoos-Auszug und Bürgermeister Reschs Anzapf-Premiere.









Die Moderatoren Lisa Lattner und Benjamin Neumaier sind fünf Tage am Gillamoos vor Ort, berichten direkt aus dem Biergarten des Hofbräu-Festzelts von Festwirt Reinhard Gschrey über die Geschehnisse am Traditions-Jahrmarkt in Abensberg.