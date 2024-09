Finale Grande bei Gillamoos-TV: Zum Abschluss gibt es Historisches, einen Blick auf den Politischen Frühschoppen und einen jungen Mann, der eigentlich im Guinness-Buch der Rekorde stehen müsste.









Die Moderatoren Lisa Lattner und Benjamin Neumaier sind fünf Tage am Gillamoos vor Ort, berichten direkt aus dem Biergarten des Hofbräu-Festzelts von Festwirt Reinhard Gschrey über die Geschehnisse am Traditions-Jahrmarkt in Abensberg.