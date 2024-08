Gillamoos-TV – aus Tradition gut: Die erste Folge 2024

Am Donnerstag vor dem ersten Septemberwochenende startet traditionsgemäß der Gillamoos – und damit auch Gillamoos-TV. In der Auftaktsendung 2024 gab es eine unter anderem eine „Jubiläumsüberraschung“ und der etwas ganz Neues am Gillamoos. Als Gast gab sich sich Bürgermeister Bernhard Resch die Ehre.









Die Moderatoren Lisa Lattner und Benjamin Neumaier sind fünf Tage am Gillamoos vor Ort, berichten direkt aus dem Biergarten des Hofbräu-Festzelts von Festwirt Reinhard Gschrey über die Geschehnisse am Traditions-Jahrmarkt in Abensberg.