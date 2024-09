Gillamoos-Samstag ist Ausnahmezustand in Abensberg. Auch für Gillamoos-TV. Zu Gast sind heute Festwirt Reinhard Gschrey und Hofbräu Josef Neumeyer. Dazu gibt es einen ganz speziellen Fahrgeschäftetest und der Grantler ist auch wieder dabei.



Die Moderatoren Lisa Lattner und Benjamin Neumaier sind fünf Tage am Gillamoos vor Ort, berichten direkt aus dem Biergarten des Hofbräu-Festzelts von Festwirt Reinhard Gschrey über die Geschehnisse am Traditions-Jahrmarkt in Abensberg.