Giannikis gratuliert Linus Straßer: Nachlegen mit 1860

Lange ausruhen auf dem 4:1 gegen Duisburg können sich die Münchner „Löwen“ nicht. Eine gute Personal-Nachricht gibt es vorm Spiel in Lübeck.

Argirios Giannikis richtete erstmal einen Glückwunsch an Kitzbühel-König Linus Straßer. Bevor sich der Trainer des TSV 1860 München am Montag in der Pressekonferenz zum nächsten wichtigen Spiel in der 3. Fußball-Liga beim VfB Lübeck äußerte, würdigte er den großen Weltcupsieg des Münchner Slalomläufers. „Ich bin zwar kein Wintersport-Spezialist. Aber herausragende Leistungen bekomme ich auch mit, speziell, wenn es ein Weiß-Blauer macht“, sagte der Deutsch-Grieche Giannikis.

Nach dem erfolgreichen Beginn seiner Trainer-Mission bei den „Löwen“ ist der 43-Jährige mit seiner Mannschaft gleich in einer englischen Woche gefordert. Und das Ziel ist klar: Nach dem 4:1 gegen den MSV Duisburg soll am Dienstag (19.00 Uhr) möglichst ein Auswärtserfolg in Lübeck gegen den Tabellen-Drittletzten folgen. Denn das Duisburg-Spiel war für Giannikis nur „ein erster Schritt“ in eine bessere 1860-Zukunft - und nicht mehr. „Durchdrehen tut bei uns keiner“, versicherte der 43-Jährige.

Sicherheit und Stabilität erhofft sich Giannikis durch den erfolgreichen Auftritt im eigenen Stadion. Die Atmosphäre vor 15.000 bezeichnete er als cool. Er habe sie genossen. 800 Fans wollen sein Team auch in Lübeck unterstützen. „Das zeigt, welche Größe, welche Wucht, welche Energie der Verein hat“, sagte der neue 1860-Coach beeindruckt.

Der angeschlagene Offensivakteur Morris Schröter, der gegen Duisburg zweimal traf, aber vorsichtshalber nach rund einer Stunde Spielzeit ausgewechselt werden musste, soll einsatzfähig sein. „Ich bin zuversichtlich, dass er infrage kommt“, sagte Giannikis.

© dpa-infocom, dpa:240122-99-706848/2