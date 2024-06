Gfrerer neuer Fitnesschef beim FC Bayern München

Der 51-jährige Österreicher wird zum 1. Juli Nachfolger von Holger Broich.

Der Österreicher Walter Gfrerer wird zum 1. Juli neuer Fitnesschef beim FC Bayern München. Als „Head of Performance“ sei der 51-Jährige für den Athletik- und Leistungsbereich im Profifußball bei Frauen und Männern sowie beim Nachwuchs des Rekordmeisters verantwortlich, teilte der Bundesligist am Donnerstag mit. Gfrerer ist Nachfolger von Holger Broich. Die Trennung von Broich hatte der Verein am Mittwoch bekanntgegeben.

Gfrerer war in der vergangenen Saison Athletiktrainer des VfL Wolfsburg, davor hatte er als Performance Manager bei der AS Monaco und als Konditionscoach für RB Salzburg gearbeitet. „Er bringt vielschichtige Erfahrungen von seinen unterschiedlichen Stationen mit und wird für neue Impulse sorgen“, sagte Sportvorstand Max Eberl.

Im Zuge der Neuausrichtung rückt die bisherige Teammanagerin Kathleen Krüger auf eine Stabsstelle im Vorstandsbereich Sport. Sie soll die Verbindungen und Synergien aller Bereiche im Sport koordinieren, evaluieren und mit den Verantwortlichen optimieren.-

