Gewürzter Preis: Der wohl teuerste Glühwein Münchens kostet pro Tasse 21 Euro

In München ist alles ein wenig teurer, auch und vielleicht gerade auf den Christkindlmärkten. Aber 21 Euro für einen Glühwein? Ja, auch das gibt es in der Landeshauptstadt. In der Weihnachtshütte eines Nobel-Hotels.









Am 1. Dezember öffnet die Weihnachtshütte im Garten des Sofitel Munich Bayerpost Hotels. Und wie jedes Jahr bietet das Hotel dort auch wieder seinen besonderen, vom Bar-Manager selbst kreierten Glühwein an. Das weihnachtliche Getränk besteht zu einem Drittel auf Perrier-Jouët-Champagner, soviel wird verraten. Was sonst noch beigemischt wird, bleibt ein Geheimnis.



Getrunken wird der besondere Luxus-Glühwein in der Weihnachtshütte des Fünf-Sterne-Hotels in der Nähe des Hauptbahnhofs aus Krügen. Aber das hat auch seinen Preis: Satte 21 Euro muss man für einen 0,33-Liter-Becher hinblättern. 2019, als das Hotel den Glühwein erstmals vorstellte und für Schlagzeilen sorgte, waren es noch 14 Euro. Die Inflation ist eben auch auf Luxusebene zu spüren.

