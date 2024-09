Gewitter und wieder Hitze zum Wochenstart

In Teilen Bayerns regnet es wieder. Trotzdem bleibt es überall heiß.

Der Montag bringt in Bayern ab dem frühen Morgen Gewitter mit zum Teil Starkregen und Hagel. Das bisher wetterbestimmende Hoch zieht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Richtung Barentssee zurück. Sehr warme, zunehmend aber auch feuchte Luft bestimmen demnach das Wetter. Für Schwaben, Mittelfranken und Oberbayern warnten die Experten am Morgen vor Unwettern mit starken Gewittern. Am Dienstag könnte es ebenfalls wieder warm und sonnig werden. Aber auch einzelne Schauer und Gewitter sind möglich. Die Höchsttemperaturen liegen laut der Vorhersage zwischen 25 und 31 Grad.

