Gewitter und Unwetter zum Wochenende erwartet

Gewitterstimmung im Allgäu - Am Wochenende kühlt es in Bayern ab und es wird bewölkt. (Archivbild) - Foto: Stefan Puchner/dpa

Bayern blickt auf eine Woche mit viel Sonne und hohen Temperaturen zurück - teils auch mit Gewittern. Zum Wochenende soll es sich abkühlen.

Nach mehreren heißen Tagen kühlt es zum Wochenende in Bayern ab - und die Sonne zeigt sich weniger. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts (DWD) sagte, sinken die Temperaturen voraussichtlich um bis zu 15 Grad. Auch könne es öfter Schauer und Gewitter geben, die „schwerpunktmäßig Südbayern treffen“.

Verregnetes Wochenende - Gewitter vor allem im Süden Bayerns

Am Freitag sollte es nochmals heiß werden mit bis zu 33 Grad. Vom Nachmittag an seien dann Gewitter möglich - erst in den Alpen, später dann auch im Vorland. Lokal könne es Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter geben. Direkt an den Alpen bestehe auch die Gefahr von Unwettern mit Starkregen bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, sowie Hagel und Sturmböen um die 85 Kilometer pro Stunde.

Am Samstag soll es dann bewölkt werden, die Höchstwerte reichten von 25 bis 30 Grad. In großen Teilen Bayerns werde es Regen, Schauer und einzelne kräftige Gewitter geben. Am Sonntag könne es dann lange und kräftig regnen - es bestehe gebietsweise weiter Unwettergefahr. Es werde zudem deutlich kühler mit maximal 24 Grad.

© dpa-infocom, dpa:240816-930-204897/1