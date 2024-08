Gewitter und Schauer in Bayern

Nach einer gewittrigen Nacht müssen sich die Menschen in Bayern auf einen ähnlichen Start in den Tag einstellen. In den nächsten Tagen soll es nass bleiben.

Nach einer Nacht mit vielen Gewittern ist in Teilen Bayerns auch bei Tage mit ähnlichem Wetter zu rechnen. Zudem erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) einige Schauer. Vor allem im Bereich der Alb und südlich davon soll es bis zum Mittag gewittern. Lokal kann es dabei nach DWD-Angaben Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter geben. Die Höchstwerte dürften demnach zwischen 24 Grad im Allgäu und 30 Grad am Main liegen.

Schon in der Nacht gab es schwere Gewitter. Betroffen waren laut DWD insbesondere Gebiete in Oberbayern, Niederbayern und Schwaben. Wegen der Gewitter warnten die Meteorologen vor „Gefahr für Leib und Leben durch Blitzschlag“. Für einige Teile Bayerns galt die Unwetterwarnung auch am Morgen weiter.

Am Sonntag soll es stark bewölkt bis bedeckt werden. Die Höchstwerte werden niedriger ausfallen, mit Temperaturen zwischen 18 Grad im Allgäu und 24 Grad am Untermain. Nur anfangs soll es auch einzelne Gewitter geben.

