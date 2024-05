Gewitter in Bayern: Woran liegt es, dass Blitz und Donner sich aktuell häufen?

Es blitzt und donnert: Im Moment kommt es in Bayern regelmäßig zu Gewittern wie hier in Vilshofen im Landkreis Passau. − Symbolbild: zema-medien

Stromausfälle, Brände, vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen: Im Moment ziehen immer wieder Unwetter über Bayern und halten die Einsatzkräfte auf Trab. Woran liegt es, dass es aktuell öfter blitzt und donnert? Sind Gewitter-Häufungen typisch für den Mai? Und wie kann man sich vor Blitzeinschlägen schützen? Wir haben beim Deutschen Wetterdienst nachgefragt.



Erst einmal vornweg: Dass es im Mai öfter am Himmel blitzt und kracht ist normal, sagt Andreas Walter, Pressesprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD), auf Nachfrage. „Der Mai ist für Gewitter bekannt.“ Man spricht laut Walter auch von „Wachstumswetter“, da durch den Wechsel aus Sonne und Regen die Pflanzen gut gedeihen.



Für die derzeit häufig vorkommenden Gewitter sei die aktuelle Wetterlage schuld – ein „blockierendes Hoch über Nord-Ost-Europa“, sagt Walter. Das ist laut DWD ein „nahezu ortsfestes, warmes, bis in große Höhen reichendes Hochdruckgebiet mit hoher Erhaltungsneigung“. Das feuchte Wetter bleibt also derzeit wegen des Hochdruckgebietes stabil, so Walter.



Es kommt zur „Blockierung“. So wird die Westströmung unterbrochen und die Tiefdruckgebiete, die schlechtes Wetter bringen, können sich nicht verlagern. „Deswegen kriegen wir das feuchte Wetter ab und haben zurzeit ein Gewitter nach dem anderen“, sagt Pressesprecher Walter.





An einem Ort etwa 20 bis 40 Gewitter pro Jahr





Hierzulande könne man an einem Ort pro Jahr durchschnittlich etwa 20 bis 40 Gewitter erleben, schreibt der DWD auf seiner Internetseite. „Durchschnittlich blitzt es jede Minute mehrere tausend Mal irgendwo auf unserem Globus“, heißt es weiter. Jährlich werden in Deutschland mehr als 700.000 Blitze registriert. Dabei werde zwischen Blitzen in den Wolken (häufig) und Erdblitzen (weniger häufig aber gefährlich) unterschieden.





Wie Gewitter allgemein entstehen





Mal Regen und mal Sonnenschein – der Mai ist heuer ziemlich wechselhaft. Günstig für Unwetter, denn bei feuchtwarmer Witterung kommen diese deutlich mehr vor. „Ein Gewitter entsteht, wenn stark unterschiedlich temperierte Luftmassen aufeinander treffen oder in der Atmosphäre zwischen unten und oben besonders große Temperaturunterschiede bestehen“, teilt der DWD auf seiner Internetseite mit.





Wolken in Amboss-Form





Dadurch entstehen große Gewitterwolken (Cumulonimbus-Wolken), die wie ein Amboss aussehen. Darin werden Wasser- und Eisteilchen aufgewirbelt. Durch diese Bewegung nimmt die positive elektrische Ladung im oberen Teil der Wolke zu, wo hingegen sich die negative Ladung im unteren Wolkenteil ansiedelt. Dadurch wird ein elektrisches Spannungsfeld aufgebaut. Was folgt ist eine Art Kurzschluss – es blitzt.





Kein Blitz ohne Donner





Laut DWD fließt dabei kurzzeitig eine Stromstärke von bis zu 500.000 Ampere. Zudem erhitzt sich die Luft im Blitzkanal binnen Sekunden auf rund 30.000 Grad Celsius und dehnt sich explosionsartig aus. Was folgt ist eine akustische Schockwelle – jetzt donnert es. Einen Blitz ohne Donner gibt es nicht. Bei Wetterleuchten ist der Donner nicht zu hören.





Achtung vor lebensgefährlichen Blitzen





Jedes Jahr werden laut Internetseite des DWD in Deutschland zahlreiche Menschen direkt oder indirekt von einem Blitz getroffen. Einige

sterben an den Folgen des Blitzschlags.





Tipps vom Deutschen Wetterdienst





Zählt man die Sekunden zwischen einem Blitz und dem zugehörigen Donner und teilt die Zahl durch drei, wisse man ungefähr wie viele Kilometer das Gewitter entfernt ist. Sind es weniger als neun Sekunden, sollte man laut DWD dringend Schutz suchen.



Am besten sucht man sich Schutz in festen Gebäuden oder im Auto, das als Faradaykäfig absolut sicher ist. „Wird man jedoch im Freien überrascht, sollte man allein stehende Bäume, hohe Türme und Masten, Metallzäune und Gewässer meiden und keinesfalls der höchste Punkt in der Umgebung sein“, schreibt der DWD.



Am wirksamsten sei es, wenn man in einer Bodenmulde in die Hocke geht, die Füße eng zusammenstellt und die Arme um die Beine schlingt.