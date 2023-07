Gewinnspiel: Wandern mit Esel im Bayerischen Wald

Wandern mit Eseln ist ein großer Spaß für die ganze Familie. −F.: Eselhof Daxstein

Natur erleben und dabei entschleunigen: Das geht, und zwar bei einer Wanderung mit Esel im Bayerischen Wald – Ein Abenteuer für Groß und Klein. Die Heimatzeitung verlost einen ganzen Wandertag mit Esel für die ganze Familie.









Familienurlaub kann eine tolle, entspannte Zeit sein. Denn gemeinsam neue Dinge zu entdecken, verspricht nicht nur unvergessliche Momentaufnahmen, sondern auch langanhaltende Erinnerungen. Und für diese Art der Entdeckung ist er wie gemacht, der Bayerische Wald.



Für alle großen und kleinen Tierliebhaber hat die Region zudem ein besonderes Highlight zu bieten: Wandertouren mit einem Esel als tierischen Begleiter. Möglich ist das unter anderem auf dem Eselhof von Susa Winter in der Region Sonnenwald bei Schöllnach mitten im Bayerischen Wald. Auf dem idyllisch an einer Waldlichtung gelegenen Hof lebt ihre Familie zusammen mit rund 30 Tieren. Gäste können dort auch einen Tag mit Esel verbringen.



Mit mindestens zwei Erwachsenen und zwei Eseln geht es dabei nach Absolvieren des Basiskurses auf eine selbstständige Wanderrunde von vier bis neun Kilometern rund um den Eselhof. Wichtig ist nur, dass man gut zu Fuß ist.



In Zusammenarbeit mit dem Eselhof Daxstein in Schöllnach verlosen wir einen Tag mit Esel für eine Familie mit Kindern ab sechs Jahren im Bayerischen Wald. Rufen Sie bis Sonntag, 6. August, unter ✆ 0137/822703018 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Esel sowie Ihre Nummer, Namen und Adresse (bitte buchstabieren) auf das Tonband. Das Ticket ist ein Jahr gültig und kann nach Absprache von Montag bis Samstag eingelöst werden.