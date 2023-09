Gewinner-Typ Müller in Leipzig vor nächster Rekordmarke

FC Bayern Oktoberfest - Manuel Neuer (l-r), Harry Kane und Thomas Müller vom FC Bayern München stehen mit einer Maß Bier vor dem Käferzelt. - Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images Europe Pool/dpa

Thomas Müller hat in seiner Fußball-Karriere schon einige besondere Wegmarken erreicht. In Leipzig könnte der Bayern-Profi seinen 322. Liga-Sieg bejubeln und mit einem Teamkollegen gleichziehen.

Thomas Müller ist beim FC Bayern das Siegen gewohnt. Im Topspiel der Fußball-Bundesliga kann der Münchner Nationalspieler aber am Samstag (18.30 Uhr/Sky) womöglich eine besondere Erfolgsmarke in seiner Karriere bejubeln, den 322. Sieg in Deutschlands höchster Spielklasse.

Der Ur-Bayer feierte zuletzt beim 7:0 gegen den VfL Bochum Sieg Nummer 321. Müller, der nach einer Zerrung unter der Woche beim Pokalsieg der Bayern in Münster gefehlt hatte, soll in Leipzig nun wieder zum Kader des deutschen Rekordmeisters gehören. Und der 34 Jahre alte Angreifer könnte bei seinem 448. Bundesligaeinsatz mit Teamkollege und Rekordhalter Manuel Neuer gleichziehen.

Der nach seinem Beinbruch noch nicht wieder einsatzfähige Bayern-Torwart kommt auf 322 Siege in 478 Bundesligaspielen für die Bayern und Schalke. Da Neuer frühestens im Oktober wieder im Bayern-Tor stehen wird, könnte Müller ihn bis dahin als alleiniger Rekordhalter ablösen.

Erst zuletzt hatte Müller in der Champions League einen Meilenstein erreicht. Beim 4:3 gegen Manchester schaffte er als erster deutscher Spieler die Marke von 100 Siegen in Europas Königsklasse. Die Hunderter-Marke knackten vor Müller nur Portugals Star Cristiano Ronaldo (115 Siege) und Real Madrids Torwart-Legende Iker Casillas (101).

