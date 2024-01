Gewinnen Sie einen Wellnessurlaub in den Bergen

Umgeben von imposanten Dreitausendern eintauchen in eine ganz besondere Welt der Entspannung. Das neue Summit Spa im 5-Sterne Hotel „Das Central“ bringt Sie hoch hinaus – und den Berggipfeln ganz nah. Die Mediengruppe Bayern verlost drei Übernachtungen für zwei Personen.







In Zusammenarbeit mit dem Hotel „Das Central" (www.central-soelden.com)





Informationen unseres Gewinnspielpartners





Gäste des traditionsreichen Fünf-Sterne-Hotels „Das Central“ in Sölden, das seit jeher mit einer gelungenen Kombination aus Tiroler Tradition und luxuriösem, alpinem Lifestyle besticht, können sich über einige neue Bereiche freuen.



31 Zimmer und Suiten in sieben Kategorien wurden umfassend neugestaltet – vom Doppelzimmer über die Wellnesssuite mit freistehender Badewanne, privater Sauna und Wintergarten bis hin zur 100 Quadratmeter großen Luxus-Penthousesuite. Allesamt verfügen über eine moderne und dennoch alpin-gemütliche Ausstattung sowie viele natürliche Materialien wie Holz, Stein, Loden und Leder – für das gewisse Etwas sorgen orangefarbene Farbakzente. Die neue „Living Lounge“ kreiert dank des Eichenholzbodens, Stoffen in Naturtönen und den großen Fensterfronten eine warme Atmosphäre und lädt nicht nur zum Ankommen ein, sondern zum Bleiben.



Im Mittelpunkt des Projekts steht der neue Summit Spa-Bereich mit dem 17 Meter langen Infinity Skypool, der einen atemberaubenden Blick über die Dächer Söldens verspricht und komplett mit Glas verkleidet ist. Das Wasserbecken mit Glasboden schenkt ein Gefühl der Schwerelosigkeit inmitten des beeindruckenden Gipfelpanoramas und wird zum Place to Be für ein unvergleichliches Pool-Erlebnis.



Zudem befinden sich auf der obersten Etage des Hotels ein Outdoor-Whirlpool, ein Ruheraum zum genussvollen Nichtstun, ein Cardio-Fitnessraum sowie ein weiterer neuer Treffpunkt: das Bistro samt Panoramafenstern und Sonnenterrasse. Der Bereich eine Ebene tiefer umfasst sechs neue Behandlungsräume für Massage sowie Kosmetikanwendungen, eine finnische Eventsauna und eine Bio Panorama Sauna, ein Sole-Dampfbad, ein Kaltwasser-Tauchbecken und einen lichtdurchfluteten Ruheraum. Da fällt es schwer, das Hotel zu verlassen. Aber es lohnt sich, denn es wartet eine tolle Winterberglandschaft darauf, entdeckt zu werden.

