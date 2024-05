Gewinnen Sie einen Wanderurlaub am Millstätter See in Kärnten

Der Millstätter See bietet einen Wanderurlaub in Kärnten für jeden Geschmack und jedes Niveau. − Fotos: Gert Perauer, Archiv MBN, Moserhof

Die österreichische Region Kärnten ist beliebt wegen ihrer ursprünglichen Natur und imposanten Gebirgspanoramen. In unmittelbarer Nähe zum Millstätter See liegt das Landgut Moserhof. Die Heimatzeitung verlost fünf Übernachtungen.



Smaragdgrün, sonnenverwöhnt und naturbelassen: Eingebettet in die sanfte Almwelt der Nockberge und mit Blick auf die Dreitausender der Hohen Tauern liegt der Millstätter See. In Zusammenarbeit mit dem Vier-Sterne-Hotel Moserhof verlost die Heimatzeitung fünf Nächte für zwei Personen inklusive Frühstück (gültig außerhalb der Hauptferienzeiten). Hier geht es zum Teilnahmeformular.





Informationen unseres Gewinnspielpartners:





Wer zwischen See und Berg nach magischen Glücksmomenten sucht, erwandert in vier Tagen die „Via Paradiso“ – einen Weitwanderweg, der in mittlerer Höhenlage rund um den See führt. Die Etappen sind so gestaltet, dass nach der Tour noch viel Zeit für Entspannung und Aktivitäten bleibt: Von Kunst und Kultur im ehrwürdigen Stift Millstatt über einen Sprung ins warme Wasser bis hin zu Genuss pur beim Entdecken der heimischen Kulinarik.



Nur ein paar Schritte vom Ufer des Millstätter Sees entfernt liegt das Vier-Sterne-Hotel Moserhof. In ruhiger, aber dennoch zentraler Lage von Seeboden erleben Gäste einzigartige Genussmomente – beim Wellness, mit regionaler Kulinarik oder Entspannung am persönlichen Rückzugsort.