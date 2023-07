Gewinnen Sie einen Wanderherbst zu zweit im Tiroler Oberland

Schritt für Schritt durch die unberührte Natur: Egal ob Schluchtenwanderung zur Radurschlklamm, Wanderung zum fallenden Bach mit Anton-Renk-Hütte oder entlang des Frudiger Rundwanderwegs – im Tiroler Oberland schlagen Wanderherzen höher. −Fotos: TVB Tiroler Oberland, Rudi Wyhlidal und Hotel Kajetansbrücke

Den Alltag hinter sich lassen und wieder mal richtig zur Ruhe kommen – wo könnte das besser gelingen als umgeben von den unberührten Naturlandschaften des Tiroler Oberlandes. Die Mediengruppe Bayern verlost vier Übernachtungen im 3-Sterne-Hotel Kajetansbrücke für zwei Personen.



Ein Tal. Zwei Bergwelten: Naturbelassen, ohne touristische Inszenierung. Diesen nachhaltigen Weg beschreitet der Erlebnisraum Tiroler Oberland mit den Hauptorten Ried, Prutz und Pfunds seit Beginn an. Die unberührten Natur- und Berglandschaften bilden dabei das wertvollste Kapital – diese findet man in der österreichischen Region auf allen Ebenen.





Zahlreiche Wander- und Radwege im Tiroler Oberland





Mächtige Gipfel, schattige Wälder und urige Almen – das Tiroler Oberland verzaubert nicht nur Naturliebhaber. Im Sommer und Herbst laden zahlreiche Wander- und Radwege dazu ein, die herrliche Bergwelt zu Fuß und mit dem Bike zu erkunden. Denn nicht nur die herrliche Berglandschaft ist im Herbst außergewöhnlich abwechslungsreich – auch die Urlaubsmöglichkeiten sind in Tirol zu dieser Jahreszeit ganz besonders vielfältig. Zahlreiche Märkte, Feste und Brauchtumsveranstaltungen machen den Herbst in Tirol zu einer sehr abwechslungsreichen Jahreszeit.



Schließlich finden im Herbst Aktivsportler wie Genießer gleichermaßen perfekte Voraussetzungen für ein ungetrübtes Urlaubsvergnügen – sei es beim Erkunden der farbenprächtigen Natur oder beim Verkosten der unzähligen regionalen Bauern-Herbstschmankerl.





So nehmen Sie am Gewinnspiel teil





In Zusammenarbeit mit dem Erlebnisraum Tiroler Oberland und dem Hotel Kajetansbrücke verlost die Mediengruppe Bayern vier Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension im Hotel Kajetansbrücke in Pfunds. Rufen Sie bis Sonntag, 16. Juli, unter 0137/822703023 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Tirol sowie Ihre Telefonnummer, Namen und Adresse auf unser Tonband.





Informationen unseres Gewinnspielpartners





Die beschauliche Gemeinde Pfunds auf 970 Metern Seehöhe mit rund 2650 Einwohnern ist umringt von Zirbenwäldern, Almen und einer Klamm. Das Team des 3-Sterne-Hotels Kajetansbrücke bietet dort Wanderfreunden nach einem langen Tag in der Natur beste Entspannung. Im gemütlichen Hotel im Herzen der Alpen, in dem die Tradition der Gastfreundschaft sorgfältig bewahrt wird, wird großes Augenmerk auf persönliche Betreuung und familiäres Flair gelegt.

− swo