Gewinnen Sie einen Familiensommer im schönen Allgäu

Wälder, Gipfel, Weiden und Gassen





Absolute Weite spüren. Eine Auszeit vom Alltag nehmen. Sich berauschen an Farben und Frische der Natur. Kraft tanken im bayerischen Bilderbuch. Zwischen bunten Wäldern, endlosen Weiden, herrschaftlichen Gipfeln und den friedlichen Gassen von Oberstaufen. Hier finden Familien einen Ort, an dem Kinder wie Erwachsene glücklich werden. Mit breitem Angebot für Abenteurer, Sportler, Forscher, Entschleunigungswillige und Genussmenschen. Besonders reizvoll ist es in den Sommermonaten, wenn die Kühe auf den Almen weiden und sich das Panorama, das bis weit in die Österreichischen und Schweizer Alpen reicht, auf herrlichen Gipfelstreifzügen erwandern lässt.



Kaum angekommen, beginnt das Abenteuer für Kinder: Neben Klettergarten, Sommerrodelbahn und Bergspielplatz wurden jüngst auch zwei „MounTeens-Detektivwege“ angelegt, die besonders bei größeren Kids beliebt sind. Während am Hündle über 20 Stationen ein Hund gefunden und aus der Falle eines Wilderers befreit werden muss, wartet am Imberg seit 2023 ein neuer Fall auf Hobbyspürnasen. Die Geschichte führt über 14 Stationen auf einen Schmugglerpfad. Und damit in die Allgäuer Vergangenheit.





Panoramaplätze auf Wanderwegen





Wer lieber die Kühe auf den Almen beobachtet oder gemeinsam mit seiner Familie die fantastische Bergnatur erkundet, kann sich von den vier Premiumwanderwegen inspirieren lassen. Unterwegs locken zahlreiche Panoramaplätze zum sommerlichen Picknick. Mit regionalen Spezialitäten wie Bergkäse, Speck und frischem Bauernbrot. Um die Fülle der Natur zu spüren. Den Blick auf die strahlenden Gipfel der Nagelfluhkette sowie die Spielzeuglandschaft unten im Tal zu genießen. Und viele Farben, Sonne und pure Lebenslust zu tanken.



Oder wie wäre es mit einer Mountainbiketour durch die bezaubernde Natur? An Bäche, Wasserfälle und Seen. Hinauf zu den Bergspitzen oder hinein in eine Hütte mit Schmankerlküche und bayerischer Musik. Rund um Oberstaufen finden sich unzählige Routen, auf denen Eltern mit Kindern ebenso glücklich werden wie Leistungs- oder Rennsportler.





Das Mondi-Resort Oberstaufen ist ein perfektes Ziel. Umgeben von Wiesen und Wäldern. Fern jeder Hektik. Die parkähnliche Anlage mit zehn freistehenden Häusern, Naturerlebnis- und 80 Quadratmeter Indoor-Spielplatz lässt die Gäste Freiheit spüren. In Unterkünften für bis zu sechs Personen, die durch Küchenzeilen und Freisitze individuelles Wohngefühl mit Hotelcharakter und herzlichem Service verbinden.



Familiär und ungezwungen geht es in den Studios und Appartements der neun Hotelgebäude zu, die von einem nobel-rustikalen Chalet-Haus mit extra-hohem Wohnkomfort ergänzt werden. Hier werden unvergessliche Erlebnisse möglich. Mit großem Panoramahallenbad, Saunen, neu ausgestattetem Fitnessraum, Tenniscourt, Kegelbahn, Streetballplatz, Billard- und Tischtennismöglichkeit, Trampolinen sowie reichlich Platz zum Toben. Außerdem gibt es ein fröhliches Kinderprogramm und Gästeanimation mit geführten Wanderungen, Yoga und Wassergymnastik. Frühstück und Abendessen sind optional zubuchbar. Oder Urlauber verpflegen sich einfach selbst.

