Gewinnen Sie einen exklusiven Urlaub zu zweit im Allgäu

Das Fünf-Sterne-Resort Sonnenalp in Ofterschwang ist ein exklusives Hideaway mit Tradition und herzlicher Atmosphäre, ein echter Allgäuer Familienbetrieb.



Der stilvolle Rückzugsort des Sonnenalp Resorts bietet Gästen, die dem Alltagsstress entfliehen wollen, Zimmer, Suiten und Chalets mit alpiner Eleganz und perfektem Wohnkomfort. Dazu eine Gastronomie, die alles spielen kann von der romantischen Berghütte bis zum Gourmetrestaurant mit Michelin-Stern, eine 20.000 Quadratmeter große Wellnesswelt mit In- und Outdoor Spa, abwechslungsreiche Aktivprogramme und drei eigene Golfplätze.



Wanderungen, Bergtouren und Ausflüge





Aktive und erfolgreiche Urlaubstage gehören auf der Sonnenalp dazu wie die Berge zum Allgäu. Herrliche Wanderungen, Bergtouren oder Ausflüge und geführte Touren mit Bike oder E-Bike locken nach draußen. Die zauberhafte Umgebung erkunden kann man zudem auf dem Rücken der Sonnenalp-Pferde des eigenen Reiterhofes. Golfliebhaber sind hier ebenfalls bestens aufgehoben: Drei eigene Golfplätze in nächster Nähe mit dem Golfplatz Sonnenalp, Golfplatz Oberallgäu sowie dem Kurzplatz Gundelsberg und die Golfacademy Sonnenalp bieten ideale Voraussetzungen für ein schönes Spiel.



Entspannung im Wellness-Park





Für Entspannung und Ruhe sorgt der weitläufige Wellness-Park mit seinen In- und Outdoorbereichen. Hier gibt es jede Menge Platz und lauschige Ecken rund um den eigenen Bergsee: den Quellengarten mit Kinderwasserwelt, die beheizten Außenpools, Whirlpools, Sonnen- und Yogadecks und natürlich auch die Innenpools, Saunen und Ruheräume. Hochwertige Body- und Beautytreatments runden das Angebot ab.

Die Sonnenalp-Gastronomie setzt diese Philosophie der Vielseitigkeit fort. Sie bietet herzhafte Allgäuer Naturküche, mediterrane Köstlichkeiten und amerikanische Grillspezialitäten sowie eine erlesene Gourmetküche im Sterne Restaurant Silberdistel.

