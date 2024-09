Gewinnen Sie einen Erlebnisurlaub zu zweit im Salzburger Land

Im Sommer die größte Bike-Region Österreichs mit unzähligen Wanderwegen und im Winter eines der besten Skigebiete – die Region Saalbach Hinterglemm bietet eine Menge an Superlativen. Ganz vorne mit dabei ist das Vier-Sterne-Superior- Hotel Hasenauer. Die Mediengruppe Bayern verlost vier Übernachtungen für zwei Personen.









In Zusammenarbeit mit dem 4-Sterne-Superior-Hotel Hasenauer verlost die Mediengruppe Bayern vier Nächte für zwei Personen inklusive Halbpension. Hier geht’s zum Teilnahmeformular.





Informationen unseres Gewinnspielpartners





Sanfte Berge, von Grasmatten und kleinen Wäldchen überzogen, sprudelndes glasklares Quellwasser talwärts und die Sonne am blauen Himmel – das Pinzgauer Glemmtal könnte nicht schöner sein, so vielfältig und natürlich zeigt es sich, und zwar sommers wie winters. Was man dort alles unternehmen kann, weiß niemand besser als Familie Steger. Ihr stylisches Hotel Hasenauer liegt mitten in der größten Bike-Region Österreichs im Zentrum Hinterglemms.



Das Hasenauer zählt zu den Top-Adressen für Familien, Freunde und Sportler, die sich in der Region Saalbach Hinterglemm auspowern oder „Quality Time“ mit ihren Lieblingsmenschen verbringen wollen. Neue Suiten und ein feiner Restaurant- und Barbereich sorgen seit dem Umbau für noch mehr Wohlbefinden. Nach einem sportlichen Tag folgt Wellness pur in der Rooftop-Relax-Area. Mit dem faszinierenden Blick auf Salzburgs Bergwelt, einer Panorama-Saunawelt und einer Yoga-, Meditations- und Chillout-Lounge fällt es leicht, zur Ruhe zu kommen.



Hoch hinaus geht’s auf der Dachterrasse, wo ein Whirlpool samt Traumaussicht wartet. Entspannen für die gesamte Familie heißt es im Familienbereich samt Infrarotkabine und im ganzjährig beheizten Außen-Swimmingpool wird mit der ganzen Familie geplanscht. Im feinen SPA werden Erholungsbedürftige mit Massage- und Beauty-Treatments verwöhnt. Alpine Kulinarik, aber immer einen Bick über den Tellerrand, ist die Devise des Chefkochs. Die Gäste werden ganztägig vom Küchenteam mit der Verwöhnpension umsorgt.





Österreichs größte Bike-Region





Während Familien einen erlebnisreichen Urlaub mit den Kindern verbringen, reisen die anderen samt Mountainbike an. Mit über 90 Kilometern Lines & Trails und bis zu neun topmodernen Bergbahnen zählt Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn zu Österreichs größter Bike-Region. Egal ob Tourenbiker, Gravelbiker oder E-Biker – auf hunderten Kilometern mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden ist für alle Abenteurer die passende Tour mit dabei.



Mit der Joker-Card transportiert die Bergbahn die Räder zweimal täglich kostenlos auf den Lieblingsberg und auf Tickets gibt’s 20 Prozent Reduktion. Biker und Wanderer benutzen die Bahnen der Region und viele Freizeitaktivitäten völlig kostenlos. Stilvoll gestaltete Familienzimmer, eine kleine Kletterwand, Spieletische sowie hitzige Tischfußballturniere lassen die Kinderherzen höherschlagen.



Das Hasenauer ist der ideale Ausgangspunkt für Freizeitaktivitäten wie dem Montelino’s Erlebnisweg auf dem Familienberg Kodok. Hochseilpark und Wildlife Trail sorgen für Adrenalinkick pur. Der „Learn to Ride Park“ ist ein Highlight für alle kleinen Biker. Nach den ersten Fahrversuchen auf dem Rundkurs tasten sich Kinder an die „großen Trails“ heran.

− swo