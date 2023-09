Gewinnen Sie einen entspannten Radurlaub in Österreich

Die Seen im Salzkammergut sind von Eugendorf aus mit dem Fahrrad schnell und auf aussichtsreichen Routen erreichbar. −Foto: Wolfgang Stadler

Schnell noch das Rad checken und aufpumpen, danach geht's in den Radurlaub. In der goldenen Jahreszeit ist Eugendorf bei Salzburg genau der richtige Ausgangspunkt.





Jetzt ist für Radfahrer die richtige Zeit, die letzten warmen Tage für einen Radurlaub zu nutzen. Eugendorf bei Salzburg ist dafür der perfekte Ausgangspunkt. Mit 14 Hotelbetrieben und einer respektablen Menge an Pensionen und Ferienwohnungen deckt die 7200 Einwohner zählende Marktgemeinde im Norden von Salzburg alle Unterkunftswünsche komfortablen Wohnens ab. Das Beste: Man kann hier sofort losradeln und ist ruckzuck im Grünen!



Und weil es nach einer Radtour nichts Schöneres gibt als in einem Wellnessbereich zu relaxen, bieten die meisten Hotels ihren Gästen neben komfortablen Zimmern und Suiten sowie österreichischer Küche mit regionalen Schmankerln auch entsprechende Sauna-Oasen und Fitnessinseln mit Dampfbad und mehr an.



Mit dem E-Bike erlebt man die beeindruckende Landschaft mit seiner malerischen Umgebung, entlang idyllischer Seeufer, über sanfte Hügel oder anspruchsvolle Anstiege mit traumhaften Ausblicken ins Herz des Salzkammerguts, ohne sich über steile Anstiege und schwierige Strecken sorgen zu müssen. Mit dem Mountainbike oder dem Tourenrad genießt man die vielen gut ausgebauten Asphaltwege und Schotterstraßen, während Rennradfahrer hunderte Kilometer gut ausgebaute Radwege nutzen. So führt ein sehr gut ausgebauter Radweg von Eugendorf über die Mozartstadt Salzburg bis weiter in die Kaiserstadt Bad Ischl mitten im Salzkammergut. Radfahrer finden mit Eugendorf den idealen Knotenpunkt vieler Radrouten entweder Richtung Salzburg oder zu den traumhaften Seen im Salzkammergut, unter anderem dem Mondsee und Attersee sowie dem Salzburger Seenland mit dem Wallersee, Mattsee, Grabensee und Obertrum See.





Dass Urlauber in Eugendorf auch Genuss, Regionalität und Qualität vorfinden, dafür sorgen seit Jahren die „GenussWirte“ und ihre herzlichen Gastgeberfamilien. Eine solche ist die Familie Schinagl mit ihrem Vier-Sterne- Landhotel Gschirnwirt. Nur zwei Minuten vom Golfclub Salzburg Eugendorf entfernt ist der Gschirnwirt die perfekte Wahl – nicht nur für Golfer, sondern eben auch für anspruchsvolle Radfahrer, die nach dem Radfahren neben der ausgezeichneten Kulinarik auch das Vital-Center mit Hallenbad, Saunalandschaft und Fitnessraum genießen möchten. Die 40 individuellen Zimmer und Suiten bieten Komfort und Gemütlichkeit.

− swo