Gewinnen Sie einen Aktiv-Urlaub zu zweit in winterlicher Natur

Mitten im Berchtesgadener Voralpenland kommen all jene auf ihre Kosten, die sich nach Ruhe und Wellness, aber auch nach Bewegung in der winterlichen Natur sehnen. Perfekter Ausgangspunkt ist dabei der Klosterhof Alpine Hideaway & Spa in Bayerisch Gmain. Die Mediengruppe Bayern verlost vier Übernachtungen für zwei Personen.









Ein traumhafter Panoramablick auf die Berchtesgadener Bergwelt, umrandet von weiten Wiesen, verschneiten Bäumen und idyllischer Natur – und immer wieder belebt durch Rehe, die direkt vor dem Hotel in Sichtweite kommen: Wie der Sommer, so hat auch der Winter in Bayerisch Gmain etwas Magisches. Zweifelsohne lädt die Region mit ihrer ruhigen, majestätischen Landschaft zum Abschalten ein. Eine Auszeit gefällig?



Zusammen mit dem Klosterhof Alpine Hideaway & Spa verlost die Mediengruppe Bayern vier Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension. Hier geht’s zum Teilnahmeformular.





Informationen unseres Gewinnspielpartners





Im Klosterhof Alpine Hideaway & Spa – nur 20 Autominuten von der Festspielstadt Salzburg entfernt – kommen sowohl Ruhesuchende als auch Bewegungsfans auf ihre Kosten. Das 4-Sterne-Superior-Hotel ist der perfekte Rückzugsort, um das Smartphone einfach mal abzuschalten und dafür aber Geist und Körper wieder in Einklang zu bringen. Ein Ort der Ruhe und Kraft – an dem Kultur, Wellness, Gesundheit und Lebensfreude vereint werden.



Im Inneren des Wellnesshotels warten nicht nur modern und gemütlich-warm eingerichtete Zimmer mit Wald- und Bergblick, sondern auch der 1500 Quadratmeter große Artemacur Spa, der als wahre Wohlfühl-Oase punktet. Sich eine Auszeit für den Körper zu nehmen und auf sich selbst zu achten – genau dafür steht Artemacur. Ob Schwerelosigkeit beim Floaten, individuell abgestimmte Massagen, Hallenbad mit loderndem Kaminfeuer oder Außenpool mit Sternenblick nach dem Saunieren – in Sachen Wellness bleiben hier keine Wünsche offen.



Das gilt auch für die Kulinarik: Der Tag im Klosterhof Alpine Hideaway & Spa startet mit einem Genießer-Frühstück, gefolgt von einem Healthy-Lunch-Bowl-Buffet und herrlicher Kuchenauswahl in der Lobbybar am Nachmittag. Abends lockt das feine Dinner-Menü von Küchenchef Sascha Förster im Restaurant GenussArt.

− swo