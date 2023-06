Gewinnen Sie eine mehrtägige Radtour in den Kitzbüheler Alpen

Auf den bis zu 170 Kilometer langen Bike-Touren gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Genussradler und sportlich Ambitionierte.

Drei Etappen in zwei Varianten mit bis zu 170 Kilometern. Und unzählige Glücksmomente unterwegs. Das ist der Weit-Bike-Weg „KAT Bike“ quer durch die Kitzbüheler Alpen, der für jede Vorliebe die passende Option bereithält. Die Heimatzeitung verlost eine Mehrtagestour für zwei Personen.









In Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Kitzbüheler Alpen verlost die Heimatzeitung ein „Rundum-sorglos-Paket“ für eine Mehrtagestour in den Kitzbüheler Alpen am KAT Bike Ihrer Wahl (E-njoy oder Sport+) mit vier Übernachtungen für zwei Personen mit Halbpension. Der Gutschein ist zwei Jahre lang gültig und nach Verfügbarkeit einlösbar.



Rufen Sie bis Sonntag, 25. Juni, unter ✆ 0137/822703016 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Bike sowie Ihre Telefonnummer, Namen und Adresse (bitte buchstabieren) auf unser Tonband.



INFORMATIONEN UNSERES GEWINNSPIELPARTNERS



Auf den Sattel, fertig, los: Der KAT (Kitzbüheler Alpen Trail) bietet für jeden Radler etwas. Egal, ob entspannt oder wild – auf den bis zu 170 Kilometer langen KAT Bike-Touren gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Genussbiker und sportlich Ambitionierte. Alles ist organisiert, wenn man den mehrtägigen Trip durchs Reich von Hoher Salve (1829 Meter) und Kitzbüheler Horn (1996 Meter) im Angesicht des Kaisergebirges antritt. Über einsame Bergstraßen, stille Wiesenwege und geschmeidige Trails führen zwei Varianten, die je nach Motivation kombiniert werden können. Für Genussfahrer gibt es den „KAT Bike E-njoy“, der von Mariastein über das Windautal und Oberndorf nach Fieberbrunn führt. (E-)Biker müssen dabei kein technisches Know-How mitbringen, verzichten aber auch nicht auf landschaftliche Höhepunkte. Cracks dagegen folgen der Route der „KAT Bike Sport+ Tour“ von Hopfgarten nach Fieberbrunn mit Zwischenstopp in Brixen und Oberndorf.

Dank günstiger „Rundum-sorglos-Pakete“ kombinieren Gäste das Abenteuer Weit-Biken mit reichlich Komfort. Das Gepäck bringt der umweltfreundliche E-Shuttle täglich von der einen Unterkunft in die nächste. Übernachtet wird in gemütlichen Pensionen sowie 3- oder 4-Sterne-Hotels im Tal, für Info- und Kartenmaterial ist gesorgt. Ergänzt wird das Arrangement mit der passenden Verpflegung: So buchen Urlauber entweder mit Halbpension oder Frühstück – und probieren sich je nach Gusto durch die hervorragende Kulinarik-Landschaft der Kitzbüheler Alpen. (Infos unter www.kitzalps.com und www.kat-bike.com)

− hie

Den Aufenthalt im Hotel Tirolerhof in Tux (Verlosung vom 10. Juni.) hat Theresia Altendorfer aus Büchlberg gewonnen.