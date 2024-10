Gewinnen Sie ein Wintervergnügen in den Kitzbüheler Alpen

Paradies für Skifahrer, Snowboarder, Langläufer und Schneeschuhwanderer: Die Kitzbüheler Alpen sind ein wahres Winterparadies für Schneeliebhaber. Die Region St. Johann in Tirol verwöhnt ihre Gäste mit idyllischer Natur und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten.









Die beschaulichen Orte St. Johann in Tirol, Oberndorf, Kirchdorf und Erpfendorf werden auf der einen Seite vom markanten Kitzbüheler Horn überragt, auf der anderen bietet die Gebirgskette des Wilden Kaisers beste Aussichten. Perfekt präparierte Pisten und Loipen, traumhafte Wanderwege und die herzhafte Tiroler Küche machen St. Johann in Tirol zum Paradies für Gipfelstürmer und Genussurlauber.



Das familiengeführten Vier-Sterne-Ferienhotel Berghof bietet seinen Urlaubern beispielsweise kostenlose geführte Winter- und Schneeschuhwanderungen durch die malerischen Kitzbüheler Alpen an. Oder wie wäre es nach dem Aufstieg zu Fuß mit einer Abfahrt auf Kufen? Mehrere Rodelbahnen garantieren Spaß für Groß und Klein. Ski-Einsteiger schwärmen vom Skilift Lärchenhof: Auf dem Übungshang mit zwei Pistenkilometern geht es ganz entspannt zu. Wer lieber im Tal sportelt, der fühlt sich auf den mehr als 250 Loipenkilometern der Kitzbüheler Alpen wohl. Tipp: Die Lärchenhofloipe in Erpfendorf ist mittwochs und freitags bis 21 Uhr beleuchtet.



Nach einem erlebnisreichen Tag kommt die Wellness-Oase im Hotel wie gerufen: Mit Whirlpool, Dampfbad, finnischer Sauna und dem ganzjährig beheizten Außenpool stellt sich Erholung wie von selbst ein. Wer noch genug Energie hat, powert sich im Fitnessraum aus.

