Gewehr-Teile in Wertstoffinsel entsorgt: Polizei ermittelt

An einer Wertstoffinsel in Oberbayern hat ein Unbekannter Waffenteile entsorgt. Ein 65-Jähriger habe Teile von technisch veränderten Gewehren in einem Weißblech-Container in Pfaffenhofen an der Ilm bemerkt, als er Dosen hineinwerfen wollte, und daraufhin die Polizei verständigt, teilten die Ermittler am Freitag mit. „Schnelles Schießen war mit den Teilen nicht mehr möglich“, sagte eine Polizeisprecherin. Nach dem Fund der illegal entsorgten Waffenteile am Donnerstag werde dennoch wegen mehrerer Verstöße gegen das Waffengesetz ermittelt.

Die Polizei appellierte nach dem Vorfall, beim Fund von Waffen oder Munition diese nicht anzufassen und sofort die Ermittler zu verständigen. Wer legale Waffen entsorgen wolle, solle sich ebenfalls an die Polizei oder ans Landratsamt wenden.

