Gewalttat in Hersbruck: Mutter (34) und Tochter (15) schwer verletzt

Zwei Frauen sind bei eine Gewalttat in Hersbruck am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter konnte von der Polizei festgenommen werden.









Der Vorfall im Landkreis Nürnberger Land habe auf einer Grünanlage in der Nähe des Plärrer, einem großen Parkplatz, stattgefunden, sagte ein Polizeisprecher am Abend auf Anfrage. Ein 40 Jahre alte Mann soll laut ersten Informationen der Polizei die beiden Frauen mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Rettungskräfte brachten die schwer verletzten Frauen ins Krankenhaus.



Der 40-Jährige flüchtete nach dem Angriff. Zeugen riefen die Polizei um Hilfe, die den Mann noch am Abend festnahm.





Polizei vermutet familiären Hintergrund





Die Polizei vermutet, dass es bei der Tat einen familiären Hintergrund geben könnte. Noch stehe aber nicht fest, in welcher Beziehung der Täter und die beiden Opfer standen. Die Frauen seien nicht vernehmungsfähig, sagte der Polizeisprecher.



Am Abend sei auch die mögliche Tatwaffe gefunden worden, so der Sprecher weiter. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

− dpa/bli