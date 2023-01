Gewalttat gegen Frau (21) in Oberbayern: Mutmaßlicher Täter festgenommen

−Symbolbild: dpa

Im Fall einer lebensbedrohlich verletzten jungen Frau in Garmisch-Partenkirchen hat die Polizei am Dienstagabend einen 28 Jahre alten mutmaßlichen Täter festgenommen.









Er steht unter dem Verdacht des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge hatte am frühen Montagmorgen die in der Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses liegende 21-Jährige bemerkt und den Rettungsdienst gerufen. Die Frau war nicht ansprechbar und war in einem lebensbedrohlichen Zustand. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.



Im Zuge der Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 28-jährigen Mann. Der Tatverdächtige konnte laut Polizei mittlerweile vorläufig festgenommen werden - nach einem Hinweis aus der Bevölkerung.



Opfer weiterhin in Lebensgefahr



Wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilt, hat der Ermittlungsrichter einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen. Der 28-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt.



Der Gesundheitszustand des 21-jährigen Opfers ist nach Auskunft der Polizei weiterhin akut lebensbedrohlich, aber stabil. Sie befindet sich nach wie vor in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus.

− dpa/vr/tka