Ein anonymer Anrufer hat eine Gewalttat an einer Schule im unterfränkischen Schweinfurt angekündigt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und sperrte den Bereich um die Berufsschule im Stadtteil Bergl ab. Ob das Gebäude evakuiert wird, konnte ein Sprecher zunächst nicht sagen. Es werde derzeit die Lage vor Ort überprüft. Weitere Einzelheiten will die Polizei am Vormittag bekanntgeben.

