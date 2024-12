Getötetes Kind (9) bei Magdeburger Amokfahrt stammt aus der Oberpfalz

„Warum“ steht inmitten von Blumen und Kerzen vor der Johanniskirche auf einem Papier. Auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren. − Foto: Christoph Soeder/dpa

Das neunjährige Kind, das bei der Amokfahrt auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg am Freitagabend getötet wurde, stammt aus der nördlichen Oberpfalz. Das bestätigte das Polizeipräsidium Oberpfalz auf Nachfrage der Mediengruppe Bayern.









Das Auto war am Freitagabend auf einem Weihnachtsmarkt mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschenmenge gerast. Insgesamt gab es laut den Ermittlern 205 Opfer, darunter 5 Tote. Nach Behördenangaben wurden vier Erwachsene und ein neunjähriges Kind getötet.





Angehörige leben noch in der Oberpfalz





Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz auf Nachfrage der Mediengruppe Bayern bestätigt, lebte der Bub noch bis vor kurzem mit seiner Familie im Landkreis Neustadt an der Waldnaab und war erst kürzlich weggezogen. Ein Teil seiner Familie lebe noch hier und werde entsprechend betreut, so ein Sprecher der Polizei weiter.



Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Verdächtigen nun wegen fünffachen Mordes. Der Tatvorwurf laute darüber hinaus versuchter Mord in 200 Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, so der Leitende Oberstaatsanwalt Horst Walter Nopens in Magdeburg. Der Tatverdächtige befinde sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Er habe sich bereits zur Tat geäußert. Er sollte noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

− ajk/dpa