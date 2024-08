Gesundheitsamt warnt vor Baden in Konradsreuther Teich

Im Badeteich in Konradsreuth könnten Blaualgen lauern, die Gifte freisetzen können. Das Gesundheitsamt warnt vor dem Schwimmen.

Wegen möglicher Blaualgen im Badeteich der Freizeitanlage in Konradsreuth (Landkreis Hof) spricht das Gesundheitsamt eine Badewarnung aus. Das Landratsamt warnt, dass Blaualgen hautreizende Gifte produzieren könnten. Beim Verschlucken könnten Durchfall sowie Leber- und Nierenerkrankungen auftreten.

Massenansammlungen von Blaualgen können den Angaben nach an deutlich sichtbaren Schlieren oder Matten auf der Wasseroberfläche erkannt werden. Diese werden oft durch den Wind im Uferbereich zusammengetrieben und können sich auch schnell, je nach Wetter, wieder auflösen. Wer auf eigene Verantwortung im Teich baden möchte, sollte nicht in diesen Bereichen schwimmen und auch kein Wasser schlucken, so das Landratsamt. Vor allem Kleinkinder sollten in belasteten Bereichen nicht im Wasser spielen oder schwimmen.

© dpa-infocom, dpa:240829-930-216849/1