Gesundheitsamt: Trinkwasser in Teilen von Frasdorf abkochen

Trinkwasser in Teilen von Frasdorf mit Keimen belastet

Wie Kolibakterien ins Trinkwasser der oberbayerischen Gemeinde gekommen sind, wird noch untersucht. Vorerst heißt es aber: Erst kochen, dann trinken.

Das Trinkwasser in mehreren Ortsteilen der oberbayerischen Gemeinde Frasdorf muss vorsorglich abgekocht werden. In der Wasserversorgung seien Kolibakterien entdeckt worden, teilte das Gesundheitsamt Rosenheim mit. Die Ursache sei noch nicht bekannt. Das Leitungsnetz werde nun mit Chlor desinfiziert. Bis dahin aber müsse das Trinkwasser in den Frasdorfer Ortsteilen Westerndorf, Daxa, Acherting, Wessen, Riedlach, Röcka, Laiming, Hausstätt, Thal, Walkerting, Ruckerting, Stötten, Stockach und Stelzenberg abgekocht werden.

Bakterien des Typs E. coli kommen im Darm gesunder Menschen und Tiere vor. Die meisten Stämme sind harmlos und verursachen nur relativ kurze Durchfälle. Einige Stämme können jedoch Harnwegsinfektionen, Blasenentzündungen, Darminfektionen und Erbrechen auslösen.

